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Hatay'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim

Hatay’da saat 21.

Hatay'da saat 21.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi.


Tüm Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta iç her gün saat 21:00 - 05:00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile Hatay'da emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi. Merkez ilçe Antakya'da Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin önemli noktaları olan Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi gibi bölgelerde denetim gerçekleştirdi. Araçları durdurarak denetim gerçekleştiren ekipler, belgeli bir şekilde mazereti olan vatandaşlara kolaylık sağlayarak, geçişlerine izin verirken, mazeret belgesi olmayan sürücüler ve araç içerisindeki vatandaşlara ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile 3 bin 150 lira para cezası kesildi.


Yasağın başladığı saat itibari ile Hatay'da tüm cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Yasak sonrasında Hatay'ın Antakya İlçesinin en işlek noktalarında görevli polis ekipleri dışında kimse ortalarda görünmedi.

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