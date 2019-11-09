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Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Hatay’da akşam saatlerinde sokakta kaldırımın kenarına bırakılmış bebek bulundu.

Hatay'da akşam saatlerinde sokakta kaldırımın kenarına bırakılmış bebek bulundu.



Olay, Antakya ilçesi Tarihi Uzun Çarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meydan Çarşısı diye anılan bölgede kaldırımın kenarında bulunan bebeği görenler durumu polise bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bebek ambulansla Hatay Devlet Hastanesine götürüldü. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis bebeği kimin bıraktığını öğrenmek için çalışma başlattı.

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