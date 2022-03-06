Hatay'da Sokak Lezzetleri Festivali

Festivalin açılışını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, HMKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Önlen ile birlikte yaptı.

Açılışta belediye bandosu marşları ile eşlik ederken bolluk ve bereketin simgesi kabul edilen narlar kırıldı.

Festivalde, UNESCO onaylı gastronomi kenti Hatay'ın birbirinden özel sokak tatları yer aldı.

Affan haytalısından İskenderun nohut dürümüne, bakla-humustan öcceye (mücver) kadar onlarca yiyecek ve içecek stantlardaki yerini alırken festivale katılanlar bu özel lezzetleri bir arada bulabilmenin keyfini çıkardı.

Başkan Savaş ve Rektör Yardımcısı Önlen, stantları tek tek gezdi, sunumların tadına baktı.

Festivalde yeme-içme sunumlarının dışında atölye ve yarışmalar da düzenlendi. Akademisyenlerin, diyetisyenlerin ve mutfak şeflerinin bilgi ve tecrübeleriyle renk kattığı festivale katılanların hem karınları hem de gönülleri doydu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen festivale şehir dışından Hatay'a gelen misafirler de katıldı.