Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandı.

Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde Beyrut Aziz İlyas Manastırı Baş rahibi Episkopos Kostantin Kayyel'in yönettiği ayinde Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler ve Dimitri Doğum ile ilçelerden gelen dini liderler, ilahi ve İncil'den bölümler okudu.

Duaların okunduğu ayinde Hristiyan vatandaşlar mum yakarak dilekte bulundu.