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Hatay'da su sümbülleriyle mücadele sürüyor

Hatay’ın inci gerdanı olarak bilinen Asi Nehri’nin bazı kısımları su sümbülleri istilasına uğrarken, şehir merkezine ulaşan sümbüllere karşı mücadele sürüyor.

Hatay'ın inci gerdanı olarak bilinen Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbülleri istilasına uğrarken, şehir merkezine ulaşan sümbüllere karşı mücadele sürüyor.


Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbüllerinin istilasına uğrarken, şehir merkezine de ulaşan sümbüllere karşı mücadele devam ediyor.


Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ait temizleme teknesiyle şehir merkezinde bulunan köprü direklerine takılan sümbüller toplanıyor.


Geçen yıl şehir merkezinden geçen nehrin büyük bir bölümünü istila eden bitkinin bu yıl da aynı senaryoyu yaşatmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

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