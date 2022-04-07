İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da suç makinesi yakalandı

Hatay’da ikisi cinayet 15 farklı suçtan aranan şüpheli saklandığı evde silah ve bıçaklarla yakalandı.

Hatay'da ikisi cinayet 15 farklı suçtan aranan şüpheli saklandığı evde silah ve bıçaklarla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 3 Haziran 2021 tarihinde Antakya'da meydana gelen kasten öldürme, 17 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen tasarlayarak öldürme suçlarından ve 13 farklı suçtan aranan A.D. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda saklandığı yerde yakalandı.


Şüphelinin yakalandığı adreste yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 16 adet fişek, 3 adet bıçak, 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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