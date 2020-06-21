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Hatay'da suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı

Hatay’ın Antakya ve Altınözü ilçelerinde suç örgütüne yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ve Altınözü ilçelerinde suç örgütüne yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.


Hatay İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Şube ekipleri ve Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13 ayrı adrese yapılan operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları tespit edilen 1'i yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1000 gram kubar esrar, 32 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 3 araca da el konuldu.


Gözaltına alınan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk sorgulamanın ardından, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçlarından adliyeye sevk edildi.

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