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Hatay'da suç örgütü operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Hatay’da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Hatay'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından, yürütülen soruşturma kapsamında il genelinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek, örgüte üye olmak' gibi birçok suça karıştığı tespit edilen 5 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu, A.Z, M.Z, M.Z, Y.Z ve İ.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.


Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Yayladağı Cezaevine götürüldü.

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