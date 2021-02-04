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Hatay'da suç örgütüne 3 tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde suç örgütüne üye olmaktan gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde suç örgütüne üye olmaktan gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üyelerine yönelik yaptıkları çalışmada, 5 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden M.Y., E.T., U.Ö. tutuklandı.

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