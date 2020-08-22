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Hatay'da şüpheli araç yangını

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da gece saatlerinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da gece saatlerinde park halindeki otomobil alev alev yandı. Araç yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gündüz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bekleyen otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri otomobil çevresinde geniş kapsamlı inceleme gerçekleştirdi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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