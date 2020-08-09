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Hatay'da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu araçtan atılan poşette uyuşturucu madde çıktı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu araçtan atılan poşette uyuşturucu madde çıktı.


Yayladağı İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, Yayladağı- Samandağ yolu kavşağında uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurdukları araçtan atılan poşeti inceleyen polis, daralı ağırlığı 14 gram esrar buldu. Araçtaki M.K. ve N.D. ifadeleri alınmak üzere Yayladağı İlçe Emniyet amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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