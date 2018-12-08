Hatay'da şüpheli paket paniği

Hatay'da bir otobüs durağına bırakılan çanta ve poşet paniğe yol açtı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde AVM önünde bulunan bir otobüs durağına bırakılan çanta ve poşet paniğe neden oldu. Otobüs durağında çanta ve poşeti gören çevredeki vatandaşlar, hemen polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliğini alarak bomba imha uzmanlarını bekledi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri çanta ve poşeti fünye ile patlatmaya hazırlık yaparken, olay yerine çanta sahibi geldi.

Ekipler, dikkatli bir şekilde sahibi ile birlikte çanta ve poşetin yanına gitti ve açmasını bekledi. Çanta ve poşet içerisinden kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı. Çanta ve poşetin sahibi çantasını bırakacak yer olmadığından kısa süreliğine durağa bıraktığını ve telefonla görüşmeye gittiğini belirtti.

Polisler, çanta ve poşetin sahibini ifadesini almak üzere, Şehit Özen Polis Karakoluna götürdü.