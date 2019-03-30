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Hatay'da şüpheli paket paniği

Hatay’da, kaldırım kenarına bırakılan çanta polis ekiplerini harekete geçirdi.

Hatay'da, kaldırım kenarına bırakılan çanta polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.



Olay, akşam saatlerinde Antakya ilçesi Tarihi Uzun Çarşı'da meydana geldi. Kapalı bir işletmenin önüne bırakılan paketi gören vatandaşlar bomba olma ihtimali üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, olay yerini yaya trafiğine kapatıp, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha uzmanı çağırdı. Şüpheli paket bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Fünye ile patlatılan çantanın içinden kıyafet çıkması rahat bir nefes aldırdı.

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