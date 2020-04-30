İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da Suriyelilerin ATM kuyruğu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sosyal yardım alan Suriyeliler para çekmek için ATM’lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sosyal yardım alan Suriyeliler para çekmek için ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı kapsamında Türkiye'de yaşayan sığınmacı konumundaki Suriyeliler kendilerine verilen "Kızılay Kart”larına yatırılan paraları çekmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde banka ATM'lerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Her ay kişi başı 133 lira nakdi yardım alan Suriyeliler yol kenarında beklemek zorunda kaldı. Korona virüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarı yaptı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.