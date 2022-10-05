Hatay'da takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Ekinci Mahallesi çevreyolu kavşağı yakınlarında S.A.'nın kullandığı 31 ACM 116 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak takla atıp devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ters dönen araçtan çıkarılan sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaralı tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.