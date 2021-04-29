Hatay'da tam kapanmaya saatler kala vatandaşlar çarşıya akın etti

Hatay'da tam kapanmanın başlamasına saatler kala vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için tarihi Uzun Çarşı'ya akın etti.

Temel ihtiyaçlarını karşılamak için çarşıya çıkan vatandaşlar koronayı unuttu. Yoğunluğa rağmen satışın az olduğunu söyleyen esnaf, “Eskiye nazaran yoğunluk olsa bile alım gücü kalmadı. Bugünlerde çok güzel yoğunluk oluyor ama bayram havası yok maalesef. Kalabalık biraz gezmek için oluyor, millet stresten kendilerini dışarıya atıyor” dedi.

Bir esnaf ise yoğunluğa rağmen sosyal mesafeye dikkat edilmediğini vurgulayarak, “Bayram ve kapanma geliyor diye vatandaş daha yoğun ve coşkulu oluyor. Gördüğünüz gibi bayağı kalabalık. Elimizden geleni yapıp, bu krizi de yeneceğiz. Bu da biraz insanlarımızın elinde. Sosyal mesafeyi uyguladıktan sonra bu hastalık bitecek inşallah” diye konuştu.