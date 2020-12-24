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Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli dönemlere ait 282 adet sikke ele geçirildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli dönemlere ait 282 adet sikke ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından M.E. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait üzerinde farklı ibareler bulunan 282 adet sikke, 1 adet ok ucu, 4 adet farklı dönemlere ait mühür, 18 adet farklı dönemlere ait taş obje, 2 adet kırık yüzük parçası, 12 santim çapında metal obje, dedektör, 2 adet polis rozeti bulunan cüzdan, 2 adet amatör telsiz, 80,75 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan M.E. isimli şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

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