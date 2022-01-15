Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun'da 1 adet İbranice yazılmış Tevrat, 1 adet üzerinde İbranice yazılar bulunan parşömen,1 adet heykelcik,1 adet antik Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bardak, 4 adet farklı boyutlarda obje ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A. M. adlı zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.