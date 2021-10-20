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Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda bin 277 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda bin 277 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı, I.Ç. isimli şahsın Kırıkhan ilçesine giderek yanında bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki eserleri satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan takip sonucunda içerisinde 4 kişi bulunan şüpheli otomobil durduruldu.


İçerisinde I.Ç., V.K., H.K.T. ve E.A. isimli şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada bin 106 adet sikke ve 171 adet tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi.


Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki malzemeler Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.

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