Hatay'da tarihi turistik bölgede yangın

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaralarının bulunduğu bölgenin yakınlarında çıkan bitki örtüsü yangını söndürüldü.

Edinilen bilgeye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan bitki örtüsü yangınına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ekipleri müdahale etti. Gece geç saatlerde kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.