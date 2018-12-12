Hatay'da tarım arazileri sular altında kaldı

Hatay'da etkili olan yağışlar sonrası Amik Ovası'nda ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

Hatay'da etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilerken Amik Ovası'nda birçok ekili tarım arazileri de sular altında kaldı. Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışın ardından ekili tarım arazilerinin sular altında kalması sonrasında çiftçiler mağdur oldu.

Aşağıoba köyü sakinlerinden çiftçi Beyazıt Gezer, buğday ekili tarlalarının sular altında kaldığını belirterek, "2-3 günden beri sağanak yağış dolayısıyla buğday ekili tarlalarımız sular altında kaldı. Bir çözüm getirilmesini bekliyoruz, çok zor durumdayız. Arazilerimiz komple telef oldu, suyun altında kaldılar. Devletimizden yardımlarını esirgememesini istiyoruz" dedi.

Hürü Önal ise yağışların her zaman kendilerini etkilediğini, tarlalarının sular altında kaldığını ve mahsul alamadıklarını belirterek devletten yardım istediklerini dile getirdi.