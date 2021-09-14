Hatay'da "Tarlı Günü"nde pamuk pasadı yapıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde Tarla Günü etkinlikleri kapsamında pamuk hasadı yapıldı.

Pamuk hasadı çalışmalarına AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ile davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Çolakoğlu, Türkiye'de şu anda 57 ilde kuraklığın hüküm sürdüğünü, Hatay olarak bir nebze olsun kuraklık yaşamadıklarını söyledi. Çolakoğlu, "Belki sulamalarda bir takım sıkıntılar yaşandı ama arazilerimiz kesinlikle susuz kalmadı" dedi.

Hatay'ın pandemi sürecinde tarımsal olarak çok etkilenmediğini belirten Çolakoğlu, Hatay'ın iki yıldır ürünlerinin veriminin yüksek olduğunu vurguladı. Çokaloğlu, “Fiyatlar çok iyi. Çiftçilerimizin mutlu olduğunu düşünüyorum. Tabi çiftçilerimiz genelde mutluluklarını çok fazla ifade etmezler. 2 yıllık bu verime de çok şükür demek gerekiyor. Çiftçimiz kazandığı zaman biz kazandığımızı düşünüyoruz. Ülkemizin kazandığını düşünüyoruz. Pamuk dünyanın bir çok yerinde üretiliyor, fakat bizim ülkemizde şu an 26 tane ilde üretimi yapılıyor. Hala ithalatçı ülkeyiz. 1 milyon ton civarında bir ithalatımız var. Bunu aşağıya çekmez için pamuk alanlarımızda daha çok çalışmak gerekiyor. Verimi daha çok arttırmak gerekiyor. Ülkemizde şu an Ege Bölgesi, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde üretimler yapılıyor. Bu üretimleri 6 illerimizden karşılıyoruz. İzmir, Aydın, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay ve Adana'dan Türkiye'de üretilen pamuğun yüzde 88'i elde ediliyor" dedi

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'da, Amik Ovası'nın dünyanın en bereketli ovalarından bir tanesi olduğunu vurguladı.

Hatay'ın topraklarından bereket fışkırdığını ifade eden Yayman, “Bizim iki tane sulama havzamız var. Bir tanesi Reyhanlı Barajı. Bu baraj Türkiye'nin en uzun gövdeli barajı. 10 kilo metre boyunca gövdeli baraj. Su tutma kapasitesi 480 milyon m3. 580 bin dekar alanı sulayabilecek. Peki Reyhanlı Barajı bitti mi? Reyhanlı Barajı bitti. Şu anda da içerisinde 60 milyon metreküp su var. Fakat Reyhanlı Barajı'nda su tutma kapasitesi yeterli olmadığı için bu sene suyu çiftçilerimize veremedik. Duamız ve temennimiz o ki gelecek yıl kuraklık olmasın. Biz Reyhanlı Barajı'ndan insanlara daha fazla su verelim. Peki tahta köprü barajı ne kadar su tutacak? Tahta Köprü Barajı da 450 milyon m3 su tutacak. Reyhanlı Barajı 480 milyon m3, Tahta Köprü Barajı ise 450 milyon m3 su tutacak. İnşallah 350 bin dönüm dekar alanı da sulayacak” diye konuşu.

Konuşmaların ardından pamuk hasadı yapıldı.