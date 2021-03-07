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Hatay'da tefecilere "bahar" operasyonu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen "bahar" operasyonunda tefecilik ve tehditle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen "bahar" operasyonunda tefecilik ve tehditle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kırıkhan ilçesinde farklı mahallelerde tespit edilen evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda tefecilik, tehdit ve dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.


Şüphelilerin evlerinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet gibi çeşitli suç delillerine ulaşıldı.


Jandarmada sorgulanan A.Z., R.A., H.U., M.S., A.E., A.A., M.F., K.R. ve D.Ü.A. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.U. tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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