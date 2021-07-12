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Hatay'da Thompson silah ve 3 kilo esrar ele geçirildi

Hatay’da uluslararası uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmada 3 kilo 346 gram esrar ile Thompson marka uzun namlulu silah ele geçirildi.

Hatay'da uluslararası uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmada 3 kilo 346 gram esrar ile Thompson marka uzun namlulu silah ele geçirildi.


Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzelendi. Düzenlenen operasyonda Altınözü ilçesi Hacıpaşa mevkiinde, 18 parça halinde 3 kilom 346 gram takoz esrar maddesi ile Thompson marka uzun namlulu silah ele geçirildi.

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