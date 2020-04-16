Hatay'da ticari aracın çarptığı ambulans devrildi

Hatay'da hasta almaya giden ambulans, başka bir aracın çarpması sonucu devrildi.

Hatay'ın Antakya ilçesi 75. Bulvarında hasta almaya giden içerisinde 112 Acil Sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulans, bir ticari aracın çarpması sonucu devrildi. Ambulansta bulunan biri şoför ve iki sağlık personeli yaralanırken, çevredeki vatandaşlar yaralılara müdahale etti. Haber verilmesi üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar, araçtan çıkarılarak olay yerine gelen farklı bir ambulans ile Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol ambulansın kaldırılmasıyla trafiğe tekrar açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.