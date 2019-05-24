Hatay'da ticari taksi alev alev yandı

Hatay'da seyir halindeki taksi alev aldı. Alevlere teslim olan taksi kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde seyir halindeki taksinin motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında Ö.T.'ye ait 31 GZ 769 plakalı taksinin motor ve içi bölümü tamamen yandı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerekli incelemeleri yaparken, yangının çıkış sebebiyle alakalı soruşturma başlatıldı.