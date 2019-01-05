İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da tır devrildi, mısırlar yola saçıldı

Hatay’da tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, devrilen tırdan saçılan mısırlar karayolunun bir bölümünün kapanmasına neden oldu.

Hatay'da tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, devrilen tırdan saçılan mısırlar karayolunun bir bölümünün kapanmasına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Hassa-Gaziantep karayolunda tır sürücüsü Adem K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 06 FJ 7798 plakalı tır devrildi, tırın dorsesinde bulunan mısırlar ise karayoluna saçıldı. Adem K., kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, tonlarca mısır kürekle başka bir tıra aktarıldı.


20 tonun üzerinde mısırın toplanma işlemleri sırasında jandarma ekipleri de karayolunda trafik önlemi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.