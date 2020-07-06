Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Belen'e bağlı Kıcı mevkiinde meydana geldi. Antakya yönüne istikametine giden 63 LL 0417 plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen 31 KIU 26 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılırken, kazada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.