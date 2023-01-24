Hatay'da tırdan düşen metal otoyolu kapattı

Hatay'ın İskenderun ilçesi TEM otoyolunda tır kontrolden çıkarak makas attı, yola savrulan metal parçası otoyolu kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Payas yönünden İskenderun istikametine seyir halinde olan kütük demir yüklü tır, TEM otoyolu Karayılan mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Tırın taşıdığı metal demirler yola savruldu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle tek yönlü olarak yol trafiğe kapanırken, ulaşım karşı şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Otoyolu kapatan tonlarca ağırlığındaki metal parçasını kaldırmak için çalışma başlatıldı.