İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da torbacı operasyonu: 9 gözaltı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.


Hatay Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığının 3 aylık teknik takip sonrası yaptığı ortak operasyonda, sokaklarda ve okul önlerinde uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen 9 kişi yakalandı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi.


Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorguları devam eden 9 zanlının işlemlerinin ardından, Yayladağı Adliyesine sevk edileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.