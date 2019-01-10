Hatay'da torbacı operasyonu: 9 gözaltı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığının 3 aylık teknik takip sonrası yaptığı ortak operasyonda, sokaklarda ve okul önlerinde uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen 9 kişi yakalandı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi.

Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorguları devam eden 9 zanlının işlemlerinin ardından, Yayladağı Adliyesine sevk edileceği bildirildi.