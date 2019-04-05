İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay’da bir kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Hatay'da bir kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İskenderun-Belen TEM otoyolunda 31 ANY 22 plakalı kamyon ile Suriye uyruklu Ali Jilbati idaresindeki 31 ABD 451 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Jilbati hayatını kaybetti, yanında bulunan Muhammet Bataş ise ağır yaralandı. Bataş, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılırken, Jilbati'nin cenazesi ise İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.