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Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 31 AAR 920 plakalı ve 31 D 9378 plakalı otomobiller Yayladağı-Antakya Karayolu Şenköy mevkisinde çarpıştı. Kazada otomobiller refüje savrulurken, çarpmanın şiddetiyle otomobillerden biri devrildi. Kazada devrilen otomobilin içerisinde bulunan 1 kadın yaralandı.


Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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