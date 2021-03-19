İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, ReyhanlıKırıkhan yolu üzerinde seyir halinde giden S.Ç. idaresindeki 31 N 5973 plakalı araç, kontrolden çıkınca karşı yönden gelen Y.B. hakimiyetindeki 31 NZ 595 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan 31 N 5973 plakalı araç yol kenarındaki yüksek gerilim hattı direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu 31 N 5973 plakalı araç sürücüsü S.Ç. ağır yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla yaralı S.Ç. Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.