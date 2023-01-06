İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay’ın Hassa ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Aktepe Mahallesi Şehit Bestami Çebişli kavşağında seyir halinde olan Cemil T. yönetimindeki 31 ADA 925 plakalı araç, pazar arabası ile yolun karşısına geçmek isteyen Bilal Çiğdem'e (60) çarptı. Çiğden, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza dolayısıyla yolda trafik bir süre aksadı.

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