Hatay'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Hatay'da havaalanı kavşağında meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Antakya istikametinden İskenderun istikametine giden jandarmaya ait ‘Kirpi' havaalanı yolundan çıkarak kavşaktan dönmek isteyen 31 AF 594 plakalı hafif ticari araca ve 31 KS 318 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 araçta yolun kenarına savruldu. Olayın gören çevredekiler hemen ambulans ve polis ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari araçta bulunan Duru Türk'ün (9) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, 6 kişi MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Altan Türk de kaldırıldığı MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişinin ise tedavileri devam ediyor.