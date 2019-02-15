Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay'da, seyir halinde olan motosikletli karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki yayaya çarptı. Yaralanan yayalar hastaneye kaldırılacak tedavi altına alındı.

Olay, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde seyir halinde olan 31 U 7763 plakalı motosiklet sürücüsü Tunahan Meydan, karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne Fatma Gök ve oğlu Mehmet Ali Gök'e çarptı. Yaralanan anne oğul, ambulansla Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ve oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.