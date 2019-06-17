Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kırıkhan Reyhanlı yolu Torun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yalangoz Mahallesinden Kırıkhan istikametine seyreden 31 NM 268 plakalı otomobil ile Kırıkhan'dan gelen 26 VS 364 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan Ali Demirellişci (38) ve Mustafa Yuşan (41) olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.