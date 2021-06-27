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Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Çevlik-Arsuz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil devrildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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