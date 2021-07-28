İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet T.'nin kullandığı 80 EC 592 plakalı motosiklet ile Ferdi K. yönetimdeki 31 U 0622 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet T. ile motosiklette bulunan Burak K. yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Hassa Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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