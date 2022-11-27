Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilköy Mahallesi D-817 karayolu üzeri Dörtyol Tesisleri kavşağında meydana geldi. Hasan Ç. (51) idaresindeki 80 DS 815 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 BHM 658 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada Hasan Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim P. (63) yaralanırken şahin marka otomobil hurdaya döndü. Kazada yaralanan 2 kişi 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.