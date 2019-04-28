Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Samandağ-Antakya Karayolu Kuşalanı mevkiinde plakasına ulaşılamayan bir otomobille, 31 AZ 598 plakalı otomobilin karıştığı kazada yol kenarına savrulan 31 AZ 598 plakalı otomobil takla atarak durabildi. Takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.