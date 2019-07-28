Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı

Hatay’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Hatay'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya-Altınözü Karayolu Kuruyer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 DJ 767 plakalı otomobille 31 AGL 19 plakalı otomobilin karıştığı kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasıyla karayolunda trafik yeniden normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.