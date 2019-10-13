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Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Samandağ istikametinden gelen 31 KBR 34 plakalı araç, Kurtderes Mahallesi'nde dönüş yapan 34 GK 7879 plakalı araca çarptı. Kazada her iki araçtaki 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

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