Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı

Hatay'da seyir halindeki otomobillin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erzin ilçesi E-91 Karayolu Kısık mevkiinde meydana geldi. Nedim Murat K. yönetimindeki 31 YM 024 plakalı otomobil seyir halinde bulunan Cumali A. yönetimindeki 01 TC 175 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Nedim Murat K., Merih K. ve Ali Kemal A. yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerince tedavi edilmek üzere Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürüyor.