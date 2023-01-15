İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Antakya-İskenderun karayolu Ovakent mevkiinde seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi geldi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşanan kaza nedeni ile trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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