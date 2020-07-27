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Hatay'da trafik kazası: 7 yaralı

Hatay’da meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Altınözü-Antakya karayolunda O.B. idaresindeki 31 ACY 599 plakalı otomobil ile A.G.'nin kullandığı 31 ED 794 plakalı otomobil, Altınkaya mevkiinde çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.


Kazada 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Güçlükle araç içerisinden çıkarılan yaralılar, ambulanslar ile Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar açılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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