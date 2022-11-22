Hatay'da trafik kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, İskenderun TEM Otoyolu gişeler mevkiinde meydana geldi. Kazım Ü. (72) idaresindeki 31 YF 030 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CRP 708 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. O sırada otoyoldan geçmekte olan Kızılay ekipleri kaza yapan araçlardaki yaralılara müdahale etti.

Kazada Kazım Üz ve eşi Sabiha Üz (65) hayatını kaybederken yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.