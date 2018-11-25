Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde akşam saatlerinde zibil yüklü traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çandır Mahallesi yakınlarında traktörüyle zibil (Hayvan Dışkısı) taşıyan Caner Taşdemir (22), bir anda traktörünün devrilmesi sonucu altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Taşdemir, AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri aracılığıyla çıkarıldı. Taşdemir, daha sonra ailesinin feryatları eşliğinde ekipler tarafından Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Caner Taşdemir'in askerden henüz 1 hafta önce geldiği öğrenildi.