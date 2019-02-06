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Hatay'da traktör devrildi: 15 yaralı

Hatay’ın Payas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Payas ilçesinde Fatih Mahallesi Fahreetin Altay Caddesi'nde tarım işçilerini taşıyan 31 TR 755 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kadın işçi yaralandı. Vatandaşlar tarafından kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar Dörtyol ve İskenderun'daki hastanelere kaldırıldı.

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