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Hatay'da traktör devrildi: 6 yaralı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan C.A. yönetimindeki 42 J 3657 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından traktörde bulunan 6 kişiyi Hatay'ın çeşitli hastanelerine sevk etti. Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığına ve Yayladağı İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler kaza sonrası inceleme başlattı.

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